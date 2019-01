Des amendements à l'accord sur le Brexit auxquels l'UE ferme la porte

L’accord sur la sortie de l'Union européenne, qui a été massivement rejeté par les députés britanniques le 15 janvier dernier, doit entrer en vigueur dans deux mois, le 29 mars.

Après cet échec, la dirigeante conservatrice n'a pas proposé de plan alternatif, contrairement à ce que réclamaient les parlementaires. Les députés ont donc rédigé des amendements susceptibles de leur donner la main sur le dossier, dont sept ont fait l'objet d'un vote mardi soir.

L’un des amendements qui est passé haut la main est celui proposé par le conservateur Graham Brady visant à éviter le retour à une frontière physique entre la province britannique d'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Il a été adopté par 317 voix contre 301.

Il est maintenant clair qu'il est possible de rassembler une majorité à la Chambre. […] Nous allons demander des ajustements légaux à l'accord de sortie de l'UE. Theresa May, première ministre britannique

À Bruxelles, un porte-parole de Donald Tusk, président du Conseil européen, a toutefois rappelé que le retour à une frontière physique fait partie de l'accord conclu avec Londres et qu'il n'est pas renégociable.

À Paris, une source à l’Élysée a affirmé que le gouvernement français « va encore intensifier sa préparation au scénario d'une sortie sans accord le 30 mars ».

L’accord de retrait a été adopté par le gouvernement britannique et les Vingt-Sept conjointement en novembre. Cet accord ne peut pas être renégocié. L'UE a été claire sur ce point. La présidence française

« Si le Royaume-Uni veut en revanche discuter de la relation future avec l'UE ou ouvrir un nouveau processus (élections, référendum...) qu'il lui appartient de déterminer, l'UE y est ouverte, dans le respect de ses intérêts et de ses valeurs », a poursuivi la source à l'Élysée.

Pas de sortie sans accord

Un autre amendement largement approuvé par les députés britanniques est celui proposé par la conservatrice Caroline Spelman pour exclure une sortie de l'Union européenne sans accord. Il a été adopté par 318 voix contre 310. La première ministre, pour qui le seul moyen d'écarter ce scénario est d'approuver l'accord conclu avec Bruxelles, y était opposée.

L'amendement Spelman ne propose cependant pas d’autres scénarios pour éviter un éventuel « no deal ».

L'amendement de la travailliste Rachel Reeves demandant une extension du calendrier fixé par l'article 50, c'est à dire un report du Brexit, a quant à lui été rejeté par 322 voix contre 290.

L'amendement présenté par la travailliste Yvette Cooper pour donner au Parlement le pouvoir de reporter la sortie de l'UE est lui aussi rejeté par 321 voix contre 298.

La date du Brexit maintenue

Les députés britanniques rejettent également - par 321 voix contre 301 - un amendement visant à accorder davantage de pouvoir au Parlement dans la recherche d'alternatives à l'accord que Theresa May a négocié avec l'Union européenne. C'est une victoire pour la première ministre, selon laquelle il s'agirait d'une « usurpation » du rôle de l'exécutif.

Par ailleurs, un amendement du Parti national écossais demandant au gouvernement de reporter la date du Brexit au 29 mars et d'exclure une sortie de l'UE sans accord est rejeté par 327 voix par la Chambre des communes.

Ouvrant les débats, Theresa May avait appelé les députés à « envoyer le message le plus clair possible » aux dirigeants européens sur ce qu'ils veulent. Et affirmé qu'elle était prête à se lancer dans de nouvelles négociations avec Bruxelles.

Je ne parle pas d'un nouvel échange de lettres mais d'une modification importante et juridiquement contraignante de l'accord de retrait. Theresa May, première ministre britannique

« Négocier un tel changement ne sera pas facile. Cela impliquera la réouverture de l'accord de retrait, une démarche pour laquelle je sais que l'appétit de nos partenaires européens est limité », a-t-elle ajouté. « Mais je crois qu'avec un mandat de cette assemblée, je peux obtenir un tel changement. »

La livre chute

Parallèlement, le débat sur le Brexit au Parlement a affecté les marchés britanniques, faisant chuter la livre sterling. En soirée, la livre valait 87,41 pence pour un euro, après avoir évolué à 86,82 pence quelques minutes avant le rejet d'un amendement retardant de quelques mois la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.