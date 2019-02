La radio amateur, un loisir au service de la sécurité publique

Tous les premiers mardis du mois, le président de l'Association radio amateur de Sept-Îles se connecte sur une fréquence précise pour simuler ce type de situation. Un exercice coordonné par la sécurité civile du Québec.

Un à la fois, les radioamateurs de chaque région signalent leur présence sur ce réseau d’urgence, débutant chaque intervention par leur code d’appel unique épelé en alphabet phonétique de l’OTAN.

Celui de Frank : VA2FGG.

Lors de l’exercice auquel nous avons assisté, un pépin nuit aux communications. Des intrus semblent avoir syntonisé la fréquence d’urgence par erreur et obligent la suspension de l’exercice pendant quelques minutes.

Une situation qui frustre Frank et le force à intervenir sur les ondes.

Ici Victor Alpha 2 Foxtrot Golf Golf. Ceux qui sont sur le réseau et l’empêchent de fonctionner, est-ce que ça serait possible d’arrêter votre conversation? , dit-il avec insistance dans son micro.

Heureusement, le problème est vite réglé et l’exercice d’urgence reprend son cours.

C’est pour éviter ce type de situation que le gouvernement fédéral oblige quiconque désire obtenir un permis de radioamateur à compléter une courte formation et un examen.

Les radioamateurs reçoivent ainsi le droit d’utiliser les fréquences qui leur sont réservées.

De nombreux radioamateurs utilisent leurs appareils comme moyen de communication lorsqu’ils sont en régions éloignées, notamment pour des voyages de chasse.

D’autres s’en servent pour joindre des proches vivant dans d’autres pays. Les adeptes de ce loisir se trouvent partout dans le monde. Pour Jacques Savard, le directeur général de la Fédération des clubs de radioamateurs du Québec, c’est une activité qui dépasse les frontières.

Nous avons des fréquences réservées […] et ça, il y en a dans tous les pays du monde.

Il existe également des compétitions internationales ou des radioamateurs établissent des contacts difficiles à l'autre bout du monde par la voix ou par télégraphe et le code morse.

À Sept-Îles, l’association occupe gratuitement un bâtiment municipal.

C'est le rôle qu'elle peut jouer pour la sécurité publique qui a convaincu la Ville d’accorder ce privilège à l’organisation de M. Gallienne.

Le poste de radioamateur de Sept-Îles et l'une de ses antennes. Photo : Radio-Canada / Djavan Habel-Thurton

De l’extérieur, on croirait qu’il s’agit d’un petit entrepôt si ce n’était des deux tours métalliques munies d’antennes qui le flanquent. C’est Frank Gallienne lui-même qui les a installées.

Pour Patrick Gwilliam, le directeur général de la Ville de Sept-Îles, la vulnérabilité du réseau de télécommunication dans la région justifie la collaboration de la municipalité avec les radioamateurs.

Ici sur la Côte-Nord, la redondance pour la fibre optique n’est pas là. Alors quand on a un bris de fibre optique, et bien ce sont les téléphones qui y passent, ce sont les téléphones cellulaires, le lien internet. Les communications deviennent très difficiles avec l’extérieur. La radio amateure, c’est là qu’elle prend toute sa place , explique M. Gwilliam.

Le risque de panne majeure est accru dans les régions éloignées des grands centres où les réseaux de télécommunication ne tiennent parfois littéralement qu'à un fil.

La récente panne des télécommunications aux Îles-de-la-Madeleine montre que les craintes de Frank ne sont pas infondées. Le seul lien entre l’archipel et le continent a été coupé et il était quasiment impossible d’établir un contact avec le monde extérieur.

Pour Frank Gallienne, c’est la simplicité et l’indépendance de la radio qui explique le mieux son utilité.

Ça a toujours fonctionné, ça va continuer à fonctionner parce que ce sont des ondes directes. On ne peut pas mettre ça a off. On peut toujours communiquer.

Frank Gallienne, président de l'association radio amateur de Sept-Îles