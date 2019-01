L’ORSW assure que réduire le nombre de syndicats ne servira pas à faciliter les transferts de personnel

L’ ORSWOffice régional de la santé de Winnipeg est l’un des offices régionaux de santé qui entre dans la décision provinciale de réduire le nombre d’unités de négociation dans le secteur de la santé.

La vice-présidente des soins infirmiers et infirmière en chef pour la Région sanitaire de Winnipeg, Lori Lamont, assure que l’Office régional de santé ne compte pas se servir des modifications dans la représentation du personnel pour faciliter les transferts entre services.

« Dans aucun cas, nous ne demanderons à un employé d’aller dans un environnement avec lequel il n’est pas familier », affirme-t-elle.

Mme Lamont reconnaît néanmoins que l’ancienne organisation des unités de négociation rendait complexes les transferts.

« Dans les situations où, par moment, nous avons besoin de personnel hautement qualifié pour accompagner un patient dans d’autres endroits, nous avons dû avoir recours à des façons de faire complexes comme de devoir les sortir de certaines conventions collectives », explique-t-elle.

La semaine dernière, le Syndicat des employés de la fonction publique du Manitoba s’était fait entendre en exprimant ses craintes quant à cette nouvelle organisation de la représentation du personnel médical.

Il craint qu’en englobant les employés par fonction et non plus par lieu de travail il devienne plus facile de les déplacer d’un lieu de travail à un autre pour combler des besoins de personnel.

Lori Lamont reconnaît qu’il est techniquement possible de le faire. Elle maintient néanmoins que ce serait contre-productif et que les mouvements de personnel doivent se faire avec l’accord du personnel concerné.

Si quelqu’un doit changer d’endroit, nous le ferons avec un processus d’orientation et de formation. Lori Lamont, vice-présidente des soins infirmiers et infirmière en chef pour la Région sanitaire de Winnipeg

Elle précise que l'organisme reconnait « que déplacer des travailleurs de santé dans des environnements non familiers met les patients en danger et ce n’est pas quelque chose que nous voulons faire ».

Selon Mme Lamont, les employés qui souhaitent pouvoir être mobiles pourront le faire en postulant à des postes définis clairement comme intégrant de la mobilité.

D’autres pourront cumuler des postes à temps partiel dans différentes unités comme c’est le cas aujourd’hui.

Elle précise que l’ORSW s’accordera avec les conventions collectives choisies par les employés dans chaque unité de négociation.