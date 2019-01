De la neige pour le Québec; du froid extrême pour le reste de l'Amérique du Nord

Alors que des avertissements de neige et de tempête hivernale sont en vigueur pour l'est du Québec, une vague de froid extrême s'abat sur une bonne partie de l'Ontario, des Prairies et du Midwest américain, ce qui entraîne des conditions routières difficiles et l'annulation de centaines de vols en provenance de Toronto et des États-Unis.