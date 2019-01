François Legault réitère ses engagements pour l'Outaouais

Juste avant le déclenchement des élections, la CAQ s'était engagée à construire un nouvel hôpital de 170 lits en Outaouais au cours d'un premier mandat.

Près de quatre mois après l'élection des troupes caquistes, il n'y a toujours pas d'échéancier. Le premier ministre Legault a toutefois répété que le projet ira de l'avant.

Les gens de l'Outaouais payent les mêmes impôts et taxes que les autres Québécois et ne reçoivent pas de services comparables en santé , a-t-il dit.

On ne regrette pas nos promesses, on va respecter toutes nos promesses et j'ai un gars ici qui s'appelle Mathieu Lacombe qui me le rappelle régulièrement! François Legault, premier ministre du Québec

L'A-50 reste une priorité

M. Legault entend également respecter ses engagements concernant les autres enjeux importants de la région, comme celui de l'autoroute 50. Les caquistes ont promis qu'ils procéderont à son élargissement, et ce, sur toute sa longueur afin d'éviter d'autres collisions mortelles.

Le député de Papineau et ministre responsable de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, compte bien profiter du passage de ses collègues dans la région pour faire avancer ce dossier.