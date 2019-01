Une mission en Afrique du Sud pour 48e Nord International

48e Nord International tiendra une mission commerciale en Afrique du Sud. Six entreprises de l'Abitibi-Témiscamingue et une de Québec se rendront là-bas au cours des prochains jours.

Ils participeront au congrès minier Indaba. Celui-ci rassemble des centaines d'acteurs de l'industrie minière.

L'objectif de la mission commerciale est de développer les marchés tout en faisant du réseautage.

C'est certain qu'on veut vraiment développer les marchés, on a une expertise dans le domaine minier très forte, c'est certain que ces entreprises-là vont aller démontrer la valeur ajoutée de leur expertise soit en service, soit en produit. Le but d'Indaba Mining est d'aller développer tout le continent africain, pas simplement l'Afrique du Sud , indique la directrice des affaires internationales et relations avec les partenaires de 48e Nord International, Cindy Valence.

La mission se tiendra du 4 au 7 février, dans la ville de Le Cap.

Les entreprises impliquées sont Mécanicad, Groupe minier Cmac-Thyssen, Jean-Luc Corriveau Arpenteur-Géomètre, Location Blais, InnovExplo et ASDR.