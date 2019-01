Un site archéologique ouvert pour la première fois en hiver à Québec

Parcs Canada souhaite pouvoir attirer, entre autres, les touristes qui viennent visiter Québec pendant la saison froide.

« On désire toujours faire découvrir notre site au plus grand nombre de visiteurs. Cette année, on a décidé de profiter de l'achalandage touristique hivernal du Carnaval pour ouvrir notre site », explique la porte-parole de Parcs Canada, Caroline Gagné.

Le site sera ouvert du 8 au 24 février 2019, du jeudi au dimanche, entre 12 h et 16 h. Sous le thème de l'hiver au château Saint-Louis, les visiteurs pourront découvrir le site à leur rythme ou prendre part à une visite thématique.

« C'est une visite guidée de 30 à 45 minutes. Vous allez parcourir la crypte archéologique du début à la fin, les ruines de l'ancien château Saint-Louis. On en profite pour parler en même temps des habitudes de vie hivernales de l'époque », raconte Caroline Gagné.

Le lieu historique national des Forts-et-Châteaux-Saint-Louis, à Québec, fut la résidence officielle et le siège du pouvoir des gouverneurs entre 1620 et 1834.