Nanaimo vote, le reste de la Colombie-Britannique retient son souffle

Au total, six candidats s’affrontent dans cette élection partielle, qui a été déclenchée après la démission du député néo-démocrate sortant, Leonard Krog. Ce dernier a été élu maire de la municipalité en octobre dernier.

Justin Greenwood, se présente pour le Parti conservateur, Tony Harris, pour le Parti libéral, Sheila Malcolmson, une ancienne députée fédérale, pour le Nouveau Parti démocratique (NPD), Michele Ney, pour le Parti vert, Robin Mark Richardson, pour le Parti de l’île de Vancouver, et Bill Walker, pour le Parti libertarien.

Parmi les 45 359 électeurs inscrits, 9322 ont voté par anticipation entre le 22 et le 27 janvier.

Les électeurs peuvent se rendre mercredi dans l’un des 13 bureaux de scrutin entre 8 h et 20 h.

L’équilibre du pouvoir en jeu à Victoria

Une victoire des libéraux ferait en sorte que ce parti détiendrait autant de sièges que l’alliance entre le NPD et le Parti vert à l’Assemblée législative, soit 43 sièges de part et d’autre de la Chambre. Les libéraux auraient alors une plus grande chance de renverser le gouvernement lors d’un vote de confiance.