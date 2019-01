Championnats canadiens de volleyball : revivre la magie de 2013

L'équipe masculine de volleyball du Rouge et Or de l'Université Laval ne manque pas de motivation à l'aube des championnats universitaires qui auront lieu au mois de mars à Québec.

D’abord, les joueurs de Pascal Clément pourront compter sur ses fervents supporteurs lors de ce court tournoi, mais surtout, ils voudront recréer le rêve vécu par le Rouge et Or lors de sa consécration à ces mêmes championnats canadiens qui avaient lieu aussi à Québec en 2013.

Aux dires de plusieurs, il s’agissait d’un des matchs les plus émotifs et certainement l’un des grands moments de l'histoire du programme du Rouge et Or, tous sports confondus. À l’époque, le Rouge et Or venait de gagner un 100e match consécutif au Québec lors de la finale provinciale, disputée le week-end précédent.

« La vraie magie est arrivée en 2013 un peu comme une épiphanie, alors qu’on était en train de couler. Tranquillement, on s’est mis à se relever. On a battu l’Alberta, on a battu Brandon pour se retrouver contre McMaster en finale et on a gagné », se remémore l’entraîneur-chef Pascal Clément.

Comme tout bon pilote toutefois, il nuance les comparaisons et lance même un message à ses joueurs

« Si tu t’écartes sur des chances magiques de pouvoir gagner parce que t’es à la maison, c’est non! Tu ne peux pas avoir ces propos-là. Il y a un travail à faire, de mettre le ballon dans le terrain avec autorité. Ça se travaille à tous les jours ».

De coriaces adversaires

L’identité des adversaires à la quête du titre canadien n’est pas encore connue, mais il y a fort à parier qu’ils devront se frotter aux Bobcats de l’Université Brandon, l’équipe #1 au pays à l’heure actuelle et « probablement une des meilleures équipes depuis les 10 dernières années », précise M. Clément.

Classés deuxièmes au pays présentement, les joueurs du Rouge et Or sont qualifiés automatiquement pour ces championnats canadiens en tant qu’équipe hôte.

Les championnats universitaires canadiens de volleyball masculin auront lieu du 15 au 17 mars à l’Amphithéâtre Desjardins-Université Laval du PEPS. On attend plus de 3000 spectateurs lors des matchs de l’équipe locale.