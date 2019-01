Le registre des armes à feu divise toujours au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Les modifications permettent aux propriétaires de carabines et de fusils de chasse non restreints de ne plus fournir un numéro d’immatriculation. L’obligation d’informer le service d’immatriculation lorsqu’on déplace une arme pendant 15 jours ou plus est aussi modifiée.

Gilles Brassard, le président de la section régionale de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, ne trouve pas cet assouplissement suffisant.

Il y a déjà des contraintes qui existent, affirme M. Brassard. Un chasseur doit posséder un permis fédéral, avec des règles à respecter selon son dossier judiciaire et il doit suivre un cours sur la sécurité des armes à feu.

Manque de connaissance

Le président affirme comprendre la présence des réglementations. Ce que je reproche à ceux qui militent en faveur de ce registre, c’est la méconnaissance sur le sport de chasse , confie Gilles Brassard.

Selon lui les armes à autorisation restreinte sont trop souvent confondues avec les armes utilisées en sport de chasse.

La Fédération est en faveur de la sécurité des armes à feu. On est conscient des risques, mais le vrai danger ce n’est pas l’arme, c’est la personne qui se trouve derrière. Gilles Brassard

Vérifications

Les policiers ont assuré qu'ils ne feraient pas de porte à porte pour vérifier le respect des nouveaux règlements.

Les chasseurs s'exposent tout de même à des amendes de 500 $ à 5000 $ s’ils ne s’y plient pas.