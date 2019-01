Du verre recyclé comme abrasif pour des routes gaspésiennes

Les municipalités de Grande-Rivière et de Saint-Thérèse-de-Gaspé tentent de trouver la recette idéale pour mélanger du verre broyé aux produits utilisés comme abrasifs sur les routes. Le verre, qu'on dit sans danger, pourrait permettre d'épargner de l'argent, croient les autorités.

L’économie résulte en grande partie de la proximité de la matière première, qui se trouve près des deux municipalités, soit le Centre de tri de Grande-Rivière.

Projet pilote Cinq centres de tri, dont celui de Grande-Rivière, ont participé à un projet pilote d’une durée de 15 mois. L'objectif était de trouver le moyen de donner une seconde vie au verre, qui a peu de débouchés sur les marchés. Le projet pilote est terminé, mais le centre poursuit les démarches.

Recyclage du verre Photo : Radio-Canada

Le directeur général de la Ville de Grande-Rivière, Kent Moreau, a imaginé de nombreux usages, dont l’abrasif pour les routes.

Il faut maintenant bien doser la quantité de verre à mélanger à d'autres produits pour rendre les routes moins glissantes. Le directeur dit s'inspirer d'une étude de l’École de technologie supérieure pour concevoir la recette.

Avant les fêtes, un premier test a été mené avec un abrasif qui contenait 40 % de verre. C’était trop. Le prochain essai qui sera réalisé dans quelques jours contiendra plutôt 20 % de verre broyé.

Le nouveau mélange sera le bon, estime celui qui croit grandement aux vertus de ce produit. L’abrasif de pierre, par temps froid, avec les sels de voiries, transperce la glace et va au fond. Il crée comme un vide. Tandis que le verre, il y a plusieurs coupeurs dedans. Il baisse dans la glace à différents niveaux ce qui fait en sorte qu’il y a une qualité d’adhérence qu’on ne connaissait pas avec le produit habituel.

Échantillons de divers types de verre recyclé Photo : Radio-Canada

Économies

Il estime les économies pour la Ville à environ 4000 $ par an. Il faut aussi calculer l'apport économique régional du centre de tri, car le projet de recyclage du verre permet d'économiser beaucoup d'argent en évitant d'exporter le verre pour être recyclé ailleurs.

Économies pour l'achat d'abrasif pour Grande-Rivière Économies : 4000 $.

Coût annuel des abrasifs : 38 000 $

Économies de recyclage du verre sous toutes ses formes au centre de tri Économies : 70 000 $

Coût pour exporter le verre à recycler : 80 000 $

Le directeur prévoit même en récupérer une grande partie en nettoyant les rues au printemps. L’enjeu c’est toujours le coût de transport des matières vers les grands centres. Alors, si on est capable d’épuiser ces matières-là et de l’intégrer à nos pratiques, je pense que ce sont des conditions gagnantes.

De pouvoir contribuer à mettre en valeur une matière, ça, c’est ce qui est le plus important. Kent Moreau, dg, Grande-Rivière

Ce verrre est mélangé à l'abrasif qui est étendu sur les routes l'hiver. Photo : Ville de Grande-Rivière

Santé

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes ont soulevé des doutes sur l'utilisation du verre recyclé.

Kent Moreau se fait rassurant, autant pour la santé des gens, des animaux que pour l'environnement. Je n’ai pas eu de cas de blessures, rien du tout. Les chiens, les pattes étaient intactes. Au niveau des oiseaux, pareil, il y avait des questionnements. Quand ils mangent un morceau de pierre, c’est pour contribuer à leur digestion. Quand la pierre ne fait plus la job, ils la rejettent. Il y avait aussi des questionnements si le verre passait dans le réseau pluvial, on sait que le verre est fait à 72 % de silice et la silice, c’est du sable. Moi je ne vois pas de problématique.

La directrice générale de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie, Nathalie Drapeau, précise aussi qu'on utilise une technologie d’implosion du verre qui a la particularité d’adoucir les arêtes du verre c’est comme un petit peu de la petite pierre , dit-elle.

D'ailleurs, elle ajoute que le produit est utilisé depuis un certain temps, entre autres, dans certains des sentiers pédestres comme à la Marina de Gaspé et sur le parcours du spectacle multimédia de Nova Lumina à Chandler.

Le verre broyé peut-être utilisé dans des plates-bandes pour remplacer les copeaux de bois. Photo : Courtoisie du centre de tri de Grande-Rivière

Autres utilités pour Grande-Rivière

Le verre broyé sera testé pour d'autres usages dans les prochains mois.

Ce produit n’est pas compressible, ce qui serait avantageux pour isoler les conduits d’aqueduc et d’égout, juge Kent Moreau. Comme le verre n’absorbe pas l’humidité, ce dernier croit aussi qu’il serait intéressant de l’ajouter au béton des trottoirs.