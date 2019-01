Ottawa va étudier la situation de l'eau potable à Garden Hill

Selon Michel Burrowes, un représentant de Services aux Autochtones Canada, le gouvernement a décidé de mener une étude de faisabilité en partie en raison d'une enquête de CBC qui a mis en lumière la difficile situation de la communauté. Michel Burrowes dit toutefois que l'étude qui sera menée pourrait ne pas mener à des changements.

Le fait de mener cette étude de faisabilité n'est pas un engagement à fournir du financement. Michel Burrowes, représentant de Services aux Autochtones Canada

L'étude aura pour but de mieux comprendre la situation de la Première Nation et d'énumérer des options possibles pour y assurer un accès à de l'eau potable pour les 20 prochaines années. Ces options pourraient comprendre la construction d'une nouvelle usine de traitement des eaux et une meilleure canalisation.

La moitié des résidences de Garden Hill sont reliées à l'actuelle usine et un tiers des maisons utilisent des réservoirs pour l'eau potable. Michel Burrowes précise que les maisons qui ne sont pas reliées au système d'épuration des eaux ne feront pas partie de l'étude, puisqu'elles avaient été laissées de côté lors d’un précédent programme de rénovation pour des raisons d’insalubrité.

Une délégation du gouvernement rencontrera le chef et le conseil de bande de Garden Hill le 14 février pour discuter de cette étude. Une fois l’étude complétée, les recommandations qui en découlent seront évaluées selon les besoins et ajoutées à une liste nationale de travaux d’infrastructures pour lesquels un financement est nécessaire.

En 2009, Ottawa avait mis en place un programme de 40 millions de dollars pour rénover 769 maisons dans la région, dont 216 à Garden Hill, en y installant des canalisations et des citernes. Une enquête de CBC a toutefois révélé que les citernes ne sont pas lavées régulièrement. Ces problèmes d'entretien sont dus à un manque de fonds dans la Première Nation, où seuls 100 des 218 réservoirs d'eau ont été nettoyés en 2018.

Des données de Services aux Autochtones Canada ont démontré que 30 % des réservoirs d'eau testés à Garden Hill ne respectaient pas les standards nationaux.

Une précédente étude menée en 2012 avait conclu que l'actuelle usine de traitement des eaux devrait continuer de fonctionner jusqu'en 2032. Le financement d'une nouvelle usine avait été envisagé, mais n'était pas prioritaire puisque la Première Nation de Garden Hill ne fait pas l'objet d'un avis d'ébullition de l'eau.

Le Parti libéral du Canada a promis de consacrer 2 milliards de dollars sur cinq ans pour s'attaquer au problème des avis d'ébullition de l'eau en vigueur depuis longtemps dans les communautés autochtones. Environ la moitié de cette somme a été dépensée et 78 avis d'ébullition de l'eau ont été levés.

Avec des informations de CBC