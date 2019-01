La Ville de Windsor lance un sondage aux citoyens sur le logement abordable

Debbie Cercone, la porte-parole du Housing and Homelessness Plan (le Plan sur le logement et l'itinérance), souligne que c'est la province, selon la Loi sur les services de logement, qui demande à la municipalité de revoir son plan pour contrer l'itinérance et faciliter l'accès à l'habitation.

Le dernier plan que Windsor avait échafaudé date de 2014, dit la porte-parole.

Jusqu'à la mi-février, l'administration municipale rencontrera divers agents qui oeuvrent au sein de la communauté, telle que l’Organisme Services à la famille Windsor-Essex (SFWE).

Les citoyens invités font partie des gens qui profitent des services communautaires , mentionne Mme Cercone.

Nos partenaires sont des agences de la communauté en santé et services sociaux [...] nous voulons parler à ceux qui ont vécu l'expérience d'être sans-abri Debbie Cercone, porte-parole du plan sur le logement et l'itinérance de Windsor

Un dévoilement au printemps

Le communiqué de presse écrit que le Windsor Essex Housing and Homelessness Master Plan sera dévoilé au printemps.

Il y est écrit qu'une partie intégrale de ce processus consiste à revoir le travail qui a été fait jusqu'ici .

On peut y lire aussi : nous demandons l'aide de la communauté pour identifier les besoins dans Windsor-Essex afin de mieux servir notre région .

Le processus de consultations des citoyens et des partenaires de la Ville commence le mercredi 30 janvier 2019.

Le sondage sera en ligne jusqu'au 10 février 2019.