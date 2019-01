Les Inuvialuits reconduisent Duane Smith comme PDG

Duane Smith a défait six candidats lundi pour obtenir un second mandat de trois ans à titre de PDG de la Société régionale inuvialuite (Inuvialuit Regional Corporation).

Le poste de PDG est choisi par les 42 directeurs des sociétés communautaires d'Aklavik, d'Inuvik, de Paulatuk, de Sachs Harbour, de Tuktoyaktuk et d'Ulukhaktok. Duane Smith a récolté 25 des votes, soit 14 de plus que son plus proche rival.

Duane Smith a prononcé un discours rempli d'émotion lors de sa réélection à titre de PDG de la société régionale inuvialuite. Photo : Radio-Canada / Mackenzie Scott

Merci de m'accorder votre confiance, votre fidélité. Duane Smith, PDG Inuvialuit Regional Corporation

Duane Smith, qui a déjà occupé la présidence du conseil inuit circumpolaire, avait affirmé avant le vote que sa priorité était de « revitaliser et [de] célébrer l'identité culturelle inuvialuite et ses valeurs ».

Le PDG affirme vouloir faire la promotion d'un mode de vie sain tout en soutenant l'éducation et en protégeant les terres ancestrales inuvialuites.

« [Il faut] faire valoir les droits et les avantages obtenus dans le cadre de la mise en oeuvre de la Convention définitive des Inuvialuits. »

