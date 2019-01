Encore de la neige pour une bonne partie de l’Est-du-Québec

Un avertissement de neige touche plusieurs secteurs de la Côte-Nord, de la Gaspésie et l'ensemble du Bas-Saint-Laurent. Environnement Canada prévoit des accumulations de 15 à 25 cm de neige.

Les précipitations devraient commencer mardi soir et se terminer mercredi soir.

Des vents forts accompagneront la neige, ce qui pourrait provoquer de la poudrerie et réduire la visibilité sur les routes.

Parmi les secteurs touchés par l'avertissement, on retrouve Les Escoumins–Forestville, Rivière Manicouagan, Baie-Comeau, Sept-Îles–Port-Cartier, Restigouche–Bonaventure, New Carlisle–Chandler, Amqui–Vallée de la Matapédia, Rimouski–Mont-Joli, Kamouraska–Rivière-du-Loup-Trois-Pistoles et Témiscouata.