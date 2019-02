Le tourisme en hiver dans le Charlevoix

Les quelque 1600 chambres d’hôtel et les fameuses auberges de la région suffisent à peine l’été. Mais elles restent vides en janvier. Alors, Charlevoix a décidé de s’ouvrir aux motoneiges.

Le 19 janvier 1989, le journaliste Louis Lemieux propose au Téléjournal un reportage sur le premier Rendez-vous international de la motoneige qui se déroule dans la région du Charlevoix.

Le journaliste accompagne dans leur aventure les membres du Club de motoneige du Saguenay. Ceux-ci partent de Jonquière pour se rendre à La Malbaie. C’est un voyage d’une journée.

La région de Charlevoix se trouve au cœur d’un réseau de sentiers balisés, signalés et entretenus qui sillonnent une bonne partie du Québec. Il existe déjà en effet à cette époque la possibilité de faire des randonnées en motoneige dans beaucoup d'endroits de la province.

Beaucoup de régions québécoises sont reliées. Ainsi, on peut partir du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour passer par la région de Québec et atteindre la Mauricie.

Ce premier Rendez-vous international a été surtout organisé pour l’avenir. On veut encourager les motoneigistes à visiter le Charlevoix.

D’autant plus que le profil du motoneigiste aurait changé dans les années 1980.

Les motoneiges sont dispendieuses. Les motoneigistes s’intéressent à la nature et à ses paysages. Ils respectent les règlements municipaux.

C’est une clientèle haut de gamme que désirent attirer les organisateurs de l’événement à La Malbaie.

À 17 kilomètres de La Malbaie, c’est une tout autre activité touristique que propose le village de Saint-Aimé-des-Lacs.

Comme le nom du village l’indique, il y a des lacs à Saint-Aimé et le potentiel de pêcher.

La journaliste Carole Trahan nous propose le 19 mars 1987 à l’émission Au jour le jour un reportage sur la pêche sur glace, qu’on appelle aussi pêche blanche, qui se pratique dans ce village.

La journaliste discute avec des villageois des mille et un trucs reliés à la pêche blanche.

Comme le dit Anicet Larouche, c’est une activité qui est permise de décembre jusqu’au 31 mars.

À Saint-Aimé-des-Lacs se pêche deux types de truites : la mouchetée et celle que les pêcheurs locaux appellent la « citron » parce qu'elle possède un ventre jaune.

Chaque pêcheur a le droit de prendre 20 truites. Pour les attirer, Anicet Larouche utilise des vers.

D’autres pêcheurs, comme Harold Lavoie, utilisent pour leur part de petits morceaux de bœuf, d’autres optent plutôt pour du maïs.

