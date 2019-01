Attentat de Québec : une journée nationale réclamée

Des organismes qui représentent les musulmans canadiens réclament que le 29 janvier, date où est survenu l'attentat de Québec , soit déclaré journée nationale contre l'islamophobie et la discrimination religieuse.

Le Forum musulman canadien et l'organisme canadien pour la Justice et la paix au Moyen-Orient ont répété leur demande, mardi matin, à Ottawa.

« Les noms des victimes ne doivent jamais être oubliés. Nous nous battrons pour qu'un attentat comme celui de Québec ne se reproduise jamais. Nous condamnons l'islamophobie et toutes les autres formes de discrimination religieuse », soutient le directeur du Forum musulman canadien, Mohamed Jundi.

Islamophobie toujours présente

Les organismes soutiennent que l'islamophobie est toujours bien présente au pays et qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour éduquer et sensibiliser la population canadienne et les forces de l'ordre.

Leurs dirigeants affirment que la tenue d'une journée nationale est essentielle.

Ils donnent l'exemple de la commémoration de la tuerie de la Polytechnique, le 6 décembre, qui est également une journée contre la violence faite aux femmes.

« C'est pareil avec l'islamophobie. Il faut se demander chaque année qu'est-ce qu'on fait pour régler le problème? Qu'est-ce qu'on fait pour éduquer le monde? », affirme le président de Canadiens pour la Justice et la Paix au Moyen-Orient , Thomas Woodley.

Une recommandation

Le fait de désigner une journée nationale contre la discrimination religieuse faisait partie des recommandations remises l'an dernier au gouvernement canadien par le comité permanent du Patrimoine canadien.

Le ministre du Patrimoine canadien se montre plutôt prudent face à l'idée.

« Pour ce qui est de la commémoration, on est encore en discussion avec différents groupes. On va arriver à une solution qui va refléter un consensus parce que ce sont des questions avec lesquelles il faut avancer avec des consensus », explique Pablo Rodriguez.

Les organismes qui représentent la communauté musulmane affirment pourtant qu'ils ont un large appui pour soutenir leur demande. Ils avancent que 135 organismes et des milliers de Canadiens endossent leur cause.

« Une forte majorité de Canadiens, environ 60 %, estiment que le gouvernement doit prendre des mesures pour lutter contre l'islamophobie au Canada. Le message est clair. Beaucoup de choses peuvent et doivent être faites », affirme Thomas Woodley.

Geneviève Guilbault favorable

La vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique du Québec, Genneviève Guilbault, se dit ouverte à l'idée d'instaurer une journée nationale de commémoration.

« J'ai été récemment, dans un autre ordre d'idées, dans un événement pour une journée mondiale contre les textos au volant.C'est un peu dans le même esprit, d'essayer d'instituer ce souvenir-là qu'on veut rendre d'un événement tragique », a-t-elle affirmé à la sortie du Conseil des ministres à Gatineau.