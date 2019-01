Baisse du niveau de la rivière des Mille-Îles à Terrebonne

Le secteur de la côte de Terrebonne, qui était en mode alerte lundi, est passé en mode veille. De son côté, le secteur de la rue Bellerive est maintenu en mode veille depuis lundi. L'eau s'y était rapprochée des résidences la semaine dernière et elle s'est maintenant retirée.

« Nos seuils ont diminué et nous donnent une marge de manoeuvre pour la température des deux prochaines semaines. Donc on est confiant que la rivière va bien se comporter et que nos citoyens ne seront pas inondés par un débordement de la rivière », a indiqué Sylvain Dufresne, directeur des incendies et coordonnateur de la sécurité civile de la Ville de Terrebonne, en conférence de presse.

Un véhicule amphibie a dégagé le frasil et la glace à l’ouest de l’île Saint-Jean. L’appareil doit ensuite se déplacer près du pont Charles-De-Gaulle, lui aussi en mode veille, pour d’autres travaux de déglaçage. La moitié des coûts d'utilisation de ce véhicule sont assumés par le ministère de la Sécurité publique du Québec.

Entre-temps, le tunnel piétonnier sous l’autoroute 25 demeure fermé.

Un centre de mesure d’urgence est ouvert depuis dimanche matin et la Ville continue de surveiller le niveau de la rivière avec l’appui de la firme-conseil Hydro-Météo.

« Je tiens à rappeler aux citoyens que la Ville de Terrebonne est en mode prévention depuis près d’une semaine. Nos équipes sont à pied d’œuvre afin d’éviter des situations plus préoccupantes », a indiqué le maire de Terrebonne, Marc-André Plante, qui était accompagné par le député de Terrebonne et ministre responsable de la région de Lanaudière, Pierre Fitzgibbon.

La Ville de Terrebonne tient à souligner que ces opérations ont été déclenchées de façon préventive, en raison des prévisions météorologiques.