Le projet pilote sur les caméras portatives n'a pas été concluant, selon le SPVM

Le rapport du SPVM a été publié sur le site web de la Ville de Montréal mardi matin en vue de la prochaine réunion de la commission sur la sécurité publique, vendredi.

Le projet pilote avait été lancé au printemps 2016 dans le but de renforcer le lien de confiance entre la police et les citoyens. Quelque 78 agents y ont participé pendant une période d'un an.

Or, le rapport conclut que les caméras ne consolident pas ce lien de confiance, et qu'elles n'ont que très peu d'impact sur le déroulement des interventions.

De plus, le déploiement à grande échelle des caméras portatives sur les 3000 patrouilleurs du SPVM coûterait cher et prendrait du temps. Le SPVM évoque des coûts d'au moins 17,4 millions de dollars sur 5 ans, ne serait-ce que pour acheter les caméras et former ses utilisateurs.

Il faudrait aussi embaucher 200 policiers supplémentaires pour traiter toute l'information, ce qui engendrerait des coûts annuels de 24 millions de dollars.

Le projet pilote avait été lancé dans la foulée des recommandations du coroner Paul Dionne, qui s'est penché sur la mort de Robert Hénault, un homme de 70 ans abattu lors d'une intervention policière qui a mal tourné, en 2013.

Jusqu'ici, personne n'a réagi à la publication du rapport. Tant l'administration Plante que l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville préfèrent attendre qu'il soit présenté au public, vendredi.

Plus de détails suivront.