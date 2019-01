Violence et manque de personnel, la réalité des employés de soutien scolaire

À l’approche de leurs prochaines négociations, le syndicat des employés de soutien scolaire de la région invite le gouvernement à lancer un signal clair que l’éducation est une priorité.

Après des années de compressions budgétaires, les employés de soutien estiment qu’il est temps que Québec réinvestisse dans ses écoles.

L’éducatrice spécialisée Vivianne Ouellet affirme que les cas sont plus violents . Elle a déjà reçu des menaces de mort. Elle a aussi eu à quitter la classe, par crainte qu’un élève ne lui lance une chaise. Vivianne Ouellet raconte qu’une de ses collègues s’est fait frapper au visage par un jeune.

Plus qu’on a de monde, plus qu’on peut prévenir les crises, plus qu’on est dans le préventif, moins qu’on est dans l’intervention par la suite.

Vivianne Ouellet ajoute qu’ au niveau des remplacements, c’est difficile, parce qu’il y a moins de personnel .

Le syndicat des employés de soutien scolaire FEESP-CSN représente plus de 2700 techniciens en adaptation scolaire et en éducation spécialisées, membres du personnel de bureau, responsables du service de garde, et d’entretien des bâtiments des Commissions scolaires Des Chênes, des Bois-Francs et du Chemin-du-Roy.