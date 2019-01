Asia Bibi désormais libre de quitter le Pakistan

Âgée de 52 ans, Asia Bibi avait été condamnée à mort en 2010 pour avoir offert de l’eau à des travailleurs musulmans dans le même verre où elle avait bu.

Elle avait ensuite été reconnue innocente et libérée à l’automne 2018. Cette décision avait suscité la colère de milliers d’islamistes dans le pays qui réclamaient sa pendaison.

Après trois jours de manifestations qui ont paralyés le pays, Islamabad avait dû s'engager à lancer une procédure visant à interdire à Asia Bibi de quitter le territoire et à ne pas bloquer une requête en révision du jugement d'acquittement initiée par un religieux.

À Lahore, le 2 novembre 2018, des manifestants crient des slogans lors d'un rassemblement pour protester contre une décision de la Cour suprême pakistanaise, qui a acquitté Asia Bibi, condamnée à mort pour blasphème et qui a passé huit ans en prison. Photo : The Associated Press / K.M. Chaudary