Tentative de meurtre à Danville : la prison pour Antoni Bergeron

La peine a été prononcée au palais de justice de Sherbrooke mardi matin. Le juge a acquiescé à la suggestion des deux avocats.

Au premier jour de son procès, l'accusé a plaidé coupable à tous les chefs d'accusation qui pesaient contre lui, dont tentative de meurtre et agression sexuelle.

En décembre 2017, Antoni Bergeron s'en était pris à une résidente de Danville qui avait mis une chambre à louer sur un site de petites annonces. Après l'avoir agressée sexuellement, il l'a séquestrée, lui a infligé des lésions corporelles, a tenté de la noyer dans la baignoire et a volé sa voiture.

Histoire d'horreur

Les deux parties se sont entendues sur une trame factuelle des événements qui a été lue à la Cour. Après avoir visité l'appartement, Antoni Bergeron a demandé à revoir la chambre. Une fois rendu, une altercation a débuté. Il a poussé la victime sur le lit puis au sol. Un marteau a été sorti dans l'intervalle et il a menacé de la frapper. Il y a eu une première agression sexuelle. Puis monsieur lui demande de se rendre dans la salle de bain pour se nettoyer elle-même. C'est là qu'il a fait couler un bain et qu'il lui a mis la tête dans l'eau pour tenter de la tuer , raconte la procureure aux poursuites criminelles et pénales, Me Joanny St-Pierre.

Selon cette dernière, la victime a réussi à se sortir de cette fâcheuse position en retirant le bouchon pour que la baignoire se vide. Par la suite, il y a eu d'autres agressions sexuelles. [...] Elle a négocié avec lui pour sa vie et lui a proposé de partir avec sa propre voiture pour qu'elle puisse survivre. Elle s'est retrouvée attachée au lit lorsqu'il est parti.

L'accusé était parti avec le cellulaire de la victime, ce qui a permis aux policiers de le retrouver et de l'arrêter rapidement. Il avait en sa possession plusieurs objets reliés à la scène et à la plaignante dans la voiture. Il a fait des aveux aux policiers au moment de son arrestation , a ajouté Me St-Pierre.

L'homme, qui avait 25 ans au moment des événements, utilisait de fausses identités comme Tommy Leblanc, Tommy Bernier ou David Laroche pour communiquer avec des femmes. Il se présentait comme un travailleur qui venait de décrocher un emploi dans la région. Les agressions pour lesquelles il a été accusé se sont déroulées lors de la première rencontre pour visiter les lieux, alors que le suspect se trouvait seul avec la victime.

Une lettre écrite par la victime a été remise à la Cour. « Elle est résiliente. C'est sûr que c'est toujours difficile de comprendre les tenants et aboutissants. Peu importe la peine, ça ne ramènera jamais ce qui a été enlevé à la plaignante », a rappelé la procureure St-Pierre.