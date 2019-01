Bilan du 30e Salon de l’auto de Détroit

Le directeur financier du Salon, David Sowerby, estime que les retombées économiques pour la région s’élèvent à 430 M$ US cette année, ce qui équivaut selon lui à la tenue de deux Super Bowl.

Bilan du Salon international de l'automobile d'Amérique du Nord (NAIAS) 2019 - Photo : Radio-Canada/Camile Gauthier

Durant les 16 jours d’expositions, les hôtels sont occupés à 70 % de leur capacité à Détroit, selon le responsable du bureau de tourisme de Détroit, Michael O'Callaghan. C’est le plus grand événement de l’année [...] même si l’hiver est habituellement une saison creuse , a ajouté le président-directeur général rejoint par téléphone mardi.

M. O’Callaghan croit que ce rendez-vous des amateurs d’automobiles attire principalement des visiteurs venus de l’Ontario et du Michigan.

Des bénéfices des deux côtés de la frontière

Windsor bénéficie [du Salon], il n’y a aucun doute là-dessus , déclare Gordon Orr, directeur général de Tourisme Windsor-Essex-île-Pelée, rejoint au téléphone mercredi.

Même si l’association ne comptabilise pas les retombées économiques de l’événement, comme le taux d’occupation des hôtels, M. Orr estime tout de même que les bénéfices financiers sont importants pour la région ontarienne.

Édition 2020

Il s’agissait par ailleurs de la dernière édition à se dérouler au début du mois de janvier. Ce rendez-vous des amateurs d’automobile se déroulera en juin à partir de 2020.

Il y aura beaucoup d’activités à l’extérieur , explique M. O’Callaghan, ajoutant que le salon suivra le Grand Prix de Belle Isle.

Ce ne sera plus seulement une opportunité de voir et toucher les voitures, mais on pourra aussi les conduire. Michael O'Callaghan, PDG du Detroit Metro Convention Visitor's Bureau

Selon le PDG de l’office de tourisme, la volonté des organisateurs de réinventer le Salon de Détroit et d’en faire un événement grand public n’est qu’une façon de s’adapter aux changements de l’industrie automobile.

Et les visiteurs seront davantage portés à prolonger leurs vacances, à venir au salon en famille et à faire un détour par le parc national de la Pointe-Pelée, prévoit Gordon Orr, directeur général de Tourisme Windsor-Essex-île-Pelée.

Comme l'événement se déroulera l’été, les hôtels seront plus occupés à Détroit [...] on se tournera davantage vers ce côté-ci de la frontière , avance M. Orr en ajoutant que le salon de l’auto sera plus avantageux pour Windsor lorsqu’il se déroulera l’été .

Selon Rod Alberts, directeur exécutif du Salon, l'événement a attiré plus de 4568 journalistes de 60 pays différents. 31 véhicules ont été dévoilés aux médias en première mondiale.