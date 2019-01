Gestion des encombrants à Gatineau : 4 collectes supplémentaires seront ajoutées

La Ville de Gatineau assouplit sa politique de gestion des encombrants en ajoutant 4 collectes supplémentaires spéciales en février, juin, août et septembre, pour un coût additionnel de 425 000 $.

Cela signifie que les Gatinois auront au total 8 collectes pour les encombrants-déchets, et 8 collectes de résidus de construction, rénovation et démolition. Les collectes déjà prévues doivent avoir lieu en avril, mai, juillet et octobre.

Le tout doit être approuvé par le conseil municipal en février.

En novembre dernier, la Commission sur le développement du territoire, l'habitation et l'environnement (CDTHE) de la Ville de Gatineau avait recommandé au conseil municipal de doubler le nombre de collectes de déchets encombrants.

La gestion des déchets a fait couler beaucoup d'encre cet été , a expliqué la conseillère du district du Plateau, Maude Marquis-Bissonnette, en comité plénier mardi. Les citoyens n'ont pas compris pourquoi ces changements ont été faits.

La conseillère a souligné le fait qu'il s'agissait avant tout d'un geste de plus pour la planète.

Lors de la période de questions et de commentaires, le conseiller Jocelyn Blondin a proposé la création de nouveaux écocentres.

On a été drastique dans les coupures , a commenté le conseiller.

Pour sa part, Daniel Champagne a rappelé l'objectif ultime de la Ville était de réduire les gaz à effet de serre (GES).

Si c'est trop permissif, on ne va pas atteindre les objectifs fixés , a réagi pour sa part la conseillère Myriam Nadeau. Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire.

La Ville doit faire l'évaluation de la collecte des encombrants à l'automne 2019 et déterminera alors la suite des choses pour l'année 2020.

Plus de détails à venir