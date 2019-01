La rampe de mise à l'eau de Sept-Îles ne sera pas réparée

Même si la Ville de Sept-Îles convient que l’infrastructure est déficiente, elle juge que l'investissement que nécessite sa mise à niveau est exorbitant.

La rampe est l’objet de plusieurs critiques depuis sa réfection en 2011. Un défaut de construction la rend presque inutilisable à marée basse.

Lors d'un processus d'appel d'offres lancé par la Ville dernièrement pour « trouver des solutions », les différentes propositions incluaient des réparations coûtant entre 1,2 et 1,7 million de dollars. Ces montants sont près du double des 700 000 dollars que la rampe avait originalement coûté.

Ce que je sais aujourd’hui c’est que si on veut une rampe fonctionnelle et qui va durer 25 ans, c’est 1,3 million que ça coûte, et on n’a pas cet argent-là

Réjean Porlier, maire de Sept-Îles