Les Sherbrookois invités à se souvenir de l'attentat de la mosquée de Québec

Il y a deux ans aujourd'hui, six personnes tombaient sous les balles d'un tireur à la grande mosquée de Québec.

C'est une mémoire de ce qui s'est passé, qu'on se dise ensemble qu'on va se souvenir de ça, qu'on dénonce des actes comme ça et qu'on souhaite le plus possible que ça n'existe plus. On veut penser aux victimes et à leur famille, se parler, se tendre la main et se dire dans quelle société on veut vivre , explique l'un des organisateurs de l'événement, Mohammed Soulami.

Cette commémoration, organisée par des citoyens, se veut interconfessionnelle. Selon M. Soulami, même si les victimes étaient de religion musulmane, c'est la société civile qui a été attaquée lors de ce drame. C'est extrêmement important pour nous. Quand on s'attaque à une vie humaine, quelle que soit sa religion, on s'attaque au fondement de la société , rappelle M. Soulami.

Les gens sont attendus à 17 h 30 devant l'hôtel de ville de Sherbrooke.