Rivière-du-Loup et Baie-Comeau s'associent pour créer un programme collégial

Cinq cégeps de la province souhaitent développer un nouveau programme de Technique pharmaceutique. Dans l'Est-du-Québec, les établissements de Baie-Comeau et de Rivière-du-Loup font partie du projet.

Selon le directeur général du Cégep de Rivière-du-Loup, René Gingras, son établissement travaille depuis près d'une décennie sur ce projet. Il rappelle que l'Ordre des pharmaciens du Québec a donné son appui à la création d'un tel programme.

Ces nouveaux techniciens se retrouveraient entre l'assistant qui est formé en formation professionnelle et le pharmacien. René Gingras, directeur général du Cégep de Rivière-du-Loup

Pour lancer ce programme, les établissements collégiaux attendent des confirmations du ministère de l'Éducation et du ministère de la Santé. Si tout va bien, René Gingras est d'avis que la première cohorte de ce nouveau programme pourrait se retrouver sur les bancs d'école en 2020.

En plus de Baie-Comeau et de Rivière-du-Loup, ce nouveau programme serait offert à Alma, à Drummondville et Saint-Hyacinthe.

Le directeur général du Cégep de Rivière-du-Loup, René Gingras. Photo : Radio-Canada / Jérôme Lévesque-Boucher

René Gingras souligne que des ententes ont été conclues pour s'assurer que le programme ne soit offert que dans un seul établissement par région.

Le directeur général du Cégep de Rivière-du-Loup croit que l'ajout d'un tel programme s'intégrerait bien avec ceux de soins infirmiers et de soins préhospitaliers qui sont déjà offerts dans son établissement.