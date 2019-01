Première assemblée pour le Comité citoyen pour le développement durable à La Motte

Selon le porte-parole Olivier Lemieux, 42 résidents de La Motte se sont présentés.

Ensemble, ils ont procédé à l'élection de huit personnes pour former le comité exécutif.

René Martineau, qui a été maire de La Motte entre novembre 1997 et octobre 2017, en fait partie.

On n'a pas encore parlé aux élus de La Motte. Par contre, du côté de Sayona, on leur a parlé. On leur a dit qu'on était en accord avec leur projet dans la forme actuelle, dans la forme qu'il est présenté actuellement. Et puis que si éventuellement, ils révisaient leur projet, soit pour augmenter le tonnage par jour ou quoi que ce soit, on va réviser, on va étudier leur projet et à partir de là on va décider si on l'appuie encore ou pas , indique le porte-parole, Olivier Lemieux.

Le Comité ne demande pas de Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE).