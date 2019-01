Une ancienne d’Ensemble Montréal se joint à Projet Montréal

Mme Parent, qui est d’origine micmaque, était devenue conseillère indépendante en août dernier lorsqu’elle avait été recrutée au sein du comité exécutif à titre de responsable de la réconciliation avec les Autochtones. Elle est également conseillère associée sur les questions de culture et de patrimoine.

La recrue de Projet Montréal a salué le « côté rassembleur » de Valérie Plante, ainsi que « sa vision claire et assumée ».

« Mes valeurs rejoignent directement celles de Projet Montréal, a-t-elle ajouté. Ça fait depuis le mois d’août que je travaille avec le comité exécutif. J’ai rencontré des conseillers et conseillères, des maires et des mairesses passionnés, intelligents, ancrés dans une vision extrêmement rassembleuse et motivante pour Montréal. Ça m’a donné le goût de pousser plus loin ma collaboration avec Projet Montréal. »

Deux autres conseillers indépendants siègent au comité exécutif : Hadrien Parizeau, conseiller de Ville dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville et conseiller associé en matière de jeunesse, de sports et de loisirs, et Jean-François Parenteau, maire de Verdun et responsable des services aux citoyens. Ils ont tous les deux été élus dans l’équipe de l’ex-maire Denis Coderre.