Pierre-Yves Lord animera un nouveau jeu à Radio-Canada

Mémorable! est un jeu original développé pour Radio-Canada qui mettra en compétition des artistes et des gens du public. Il sera en ondes pendant six semaines du lundi au vendredi à 17 h 30. Le jeu fera appel à la mémoire.

« Je donnerai les réponses avant de poser les questions. Ça sera de la connaissance générale et de la mémoire à court terme », explique le nouvel animateur, lors d'une conférence de presse téléphonique.

Chaque semaine, deux équipes formées d’un artiste et d’un concurrent s’affronteront pour remporter une somme de 2000 $ par jour. Ayant toutes les réponses avant chaque jeu, elles devront les mémoriser pour les utiliser au moment opportun, que ce soit pour répondre aux questions de Pierre-Yves Lord ou pour faire deviner des mots à leur partenaire.

Pour accéder à l’épreuve finale et gagner le plus d’argent possible, ils devront non seulement déjouer l’adversaire, mais également éviter les pièges tendus par les mécanismes de leur propre cerveau. « Une quinzaine de jeux ont été développés et font appel à plusieurs types de mémoire », explique Pierre-Yves Lord.

L'animateur Pierre-Yves Lord Photo : Radio-Canada / Arcouette&Co.

Ainsi, on verra entre autres Mehdi Bousaidan, Anne-Élisabeth Bossé, Véronique Claveau, Véronique Cloutier, Pierre Hébert, Julie Le Breton, Pierre-François Legendre, Debbie Lynch-White, Élyse Marquis, Rémi-Pierre Paquin, Marie-Chantal Perron et Frédéric Pierre s’affronter.

Pierre-Yves Lord coanime avec Patrick Lagacé Deux hommes en or à Télé-Québec. Il était aussi le capitaine de l'équipe des recrues lors du retour de La fureur le 5 janvier dernier.

En ondes seulement pour six semaines

Le jeu ne sera en ondes que six semaines et pour le moment il n'est pas prévu qu'il soit de retour cet automne. « Il n'y a pas de projet pour le moment pour l'automne. Mais ce jeu pourrait être développé à l’international, on y croit beaucoup », a déclaré la directrice générale de la télévision de Radio-Canada, Dominique Chaloult.

Le retour de Silence, on joue!, le jeu quotidien animé par Patrice L'Ecuyer, qui est actuellement en ondes à 17 h 30 lors de la saison régulière est confirmé à 95 %. « On attend des confirmations », ajoute Dominique Chaloult.

Ce jeu a été créé par Catherine et Julie Larose, deux sœurs qui ont été scriptrices sur des émissions comme Pyramide, Privé de sens, et Silence, on joue!