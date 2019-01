Jagged Little Pill d’Alanis Morissette sur les planches à Broadway

L’annonce de ce spectacle a été faite lundi sur Twitter.

Avec le travail de la scénariste Diablo Cody, lauréate d'un Oscar pour le film Juno, la comédie musicale s'inspire des chansons d'Alanis Morissette dans le but d'aborder des thèmes liés à la toxicomanie et à la violence sexuelle.

Bien que la chanteuse pop ne soit pas directement impliquée dans le projet, la comédie musicale présente plusieurs de ses nombreux succès, dont Hand In My Pocket, You Oughta Know et Ironic.

La production a tenu sa première mondiale l'année dernière avec une visite à guichets fermés à l'American Repertory Theatre à Cambridge, dans le Massachusetts.

Les producteurs ont déclaré au New York Times que des ajustements seront encore apportés au spectacle, dont les fondements remontent à plusieurs années.