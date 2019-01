Tempête à Québec : déjà des vols annulés et... le retour à la maison sera difficile

La neige intermittente et la poudrerie commencent ce matin sous un froid polaire – la température ressentie est de -32 – et gagneront continuellement en intensité durant la journée, selon les prévisions d’Environnement Canada.

Des rafales pouvant atteindre 60 km/h, combinées à la neige abondante, rendront les conditions routières très difficiles en fin de journée.

« Pour l’heure de pointe de ce soir, les conditions vont se détériorer. On va rentrer dans la neige forte sur l’heure du souper. La visibilité sera grandement réduite, parce qu’en plus du vent, la neige va tomber rapidement et les flocons seront assez gros », prévoit Amélie Bertrand, météorologue à Environnement Canada.

Environnement Canada a d’ailleurs émis un avertissement de tempête hivernale.

« Évaluez la possibilité de retarder tout déplacement non essentiel jusqu'à ce que les conditions s'améliorent. L'accumulation rapide de neige pourrait rendre les déplacements difficiles dans certains endroits », souligne le communiqué.

Vols annulés

Pour les voyageurs qui prendront la voie des airs, quelques vols ont déjà été annulés à l’aéroport Jean-Lesage. Surtout ceux en provenance ou à destination de Montréal et Toronto.

À la traverse Québec et Lévis, le temps d'attente est également plus long qu'à la normale depuis ce matin en raison de conditions de glace difficiles.

La tempête qui se dirige vers Québec a frappé le sud de l’Ontario hier et aujourd'hui. Plusieurs écoles ontariennes ont d’ailleurs fermé leurs portes pour la journée.

La dépression en provenance du Colorado a gagné en intensité lors de son passage au-dessus des Grands Lacs.

Ce soir et cette nuit, 10 à 15 centimètres de neige parfois forte s’ajouteront aux 5 centimètres déjà tombés sur Québec dans la journée. Une trentaine de centimètres sont attendus dans la région de Charlevoix.

L'apogée de la tempête

La tempête hivernale sera à son apogée en fin de soirée dans la Capitale-Nationale.

Ça va être plus après le souper où ça va gagner en intensité. Amélie Bertrand, météorologue à Environnement Canada

La tempête devrait régner sur Québec jusqu’à la mi-journée, mercredi.

« Les conditions vont continuer à s’améliorer en après-midi, mais ça restera froid et venteux », ajoute Mme Bertrand.