Prêts pour une autre tempête?

Les citoyens du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont loin d'en avoir fini avec le froid et la neige. Une autre tempête s'abattra sur la région mardi et mercredi.

Les mauvaises conditions météorologiques commenceront tranquillement mardi et s’intensifieront en cours de journée.

Environnement Canada a émis des avertissements de froid extrême et de tempête hivernale pour le Saguenay. La température sera glaciale et des accumulations de neige de 15 à 25 centimètres sont attendues d’ici mercredi après-midi. De plus, les rafales causeront de la poudrerie et compliqueront la circulation sur les routes régionales.

Au Lac-Saint-Jean, c’est surtout le froid qui sera omniprésent. Un avertissement de froid extrême est en vigueur pour ce secteur également. Des quantités moins importantes de neige sont prévues, soit 5 à 10 centimètres ce soir et cette nuit, ainsi que 2 à 4 centimètres mercredi.

Les automobilistes devront redoubler de prudence en raison des conditions routières qui pourraient s’avérer difficiles.

Heureusement, trois journées ensoleillées sont prévues juste après la tempête.