Deuxième vague de suspensions pour les élèves ottaviens dont le carnet de vaccination n'est pas à jour

La porte-parole de l'organisme affirme que plus de 900 derniers avis ont été envoyés aux élèves intermédiaires et secondaires du Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO) et du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE).

Donna Casey affirme dans un courriel que les dates de suspension sont les 30 janvier et 4 février.

Elle explique par ailleurs que plus de 3000 avis de suspension ont été envoyés aux élèves de tous les niveaux du conseil scolaire catholique anglais d’Ottawa (OCSB) et que la date finale pour la suspension est le 6 février dans ce cas.

Plus de 500 suspensions dans la première vague

Donna Casey a soutenu que 535 élèves ont reçu un avis de suspension dans la première vague, survenue il y a quelques semaines.

Ces enfants, qui devaient prouver qu'ils avaient reçu les neuf vaccins demandés en Ontario, seront suspendus pour une durée maximale de 20 jours, à moins qu'ils ne se conforment au règlement.

Depuis le mois d'octobre, Santé publique Ottawa transmet des lettres aux parents pour les informer de la nécessité de mettre à jour le carnet de vaccination de leurs enfants. L'agence municipale de santé a également remis environ 1500 lettres de rappel entre le 31 décembre et le 7 janvier.

La liste des vaccins requis pour les élèves par la loi en Ontario. Photo : Radio-Canada

Par ailleurs, depuis octobre 2017, des outils en ligne ont été mis à la disposition de la population pour faciliter la mise à jour des carnets de vaccination. L’application mobile CANimmunize et le site Internet de la Ville d’Ottawa sont notamment disponibles.