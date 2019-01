Le Centre Riddell de l’Université de Regina rouvre ses portes après une deuxième invasion de coquerelles

« On m’a dit que les traitements [de dimanche soir] se sont déroulés comme prévu et qu’un certain nombre d’insectes ont été éliminés », avance un porte-parole de l’Université de Regina, Paul Dederick.

Selon un courriel envoyé aux étudiants, l’Université a annoncé que des exterminateurs allaient effectuer des travaux dans certaines parties du bâtiment dimanche soir dernier. Ces travaux d’extermination ont entraîné la fermeture des services alimentaires jusqu’à lundi matin.

Il s'agissait de la deuxième invasion de coquerelles dans le Centre Riddell depuis le début de l'année scolaire.

« La lutte contre les parasites est un problème récurrent qui nécessite des efforts constants. Nous allons donc continuer à surveiller et gérer la situation », indique M. Dederick.

D'après les informations de Bryan Eneas de CBC News