Une lettre dénonce le ton anti-immigration des gilets jaunes de Red Deer

Le message est explicite : il demande aux élus de s'assurer que les principes de la Coalition canadienne des municipalités contre le racisme et la discrimination, auxquels Red Deer a adhéré en 2013, soient respectés , explique la coprésidente du réseau des communautés accueillantes et inclusives de Red Deer, Deirdre Ashenhurst,

Les immigrants expriment leur peur d'aller en ville en ce moment. Ils ont peur des contrecoups du groupe. Deirdre Ashenhurst, coprésidente du réseau des communautés accueillantes et inclusives de Red Deer

La lettre, envoyée aux membres du conseil municipal de Red Deer ainsi qu'aux élus provinciaux et fédéraux de la région, fait suite aux sentiments de certains nouveaux arrivants qui déclarent avoir peur de se promener dans la ville pendant les rassemblements des manifestants.

Depuis le mois de novembre, les manifestations des gilets jaunes se déroulent les samedis, à seulement un pâté de maisons du Comité d'aide aux réfugiés du centre de l'Alberta (CARE). Le même jour, CARE offre des services tel que des cours d’anglais aux nouveaux arrivants.

Il n'y a aucun signe de violence de la part du groupe, cependant il y a cette atmosphère de manque d'ouverture. Deirdre Ashenhurst, coprésidente du réseau des communautés accueillantes et inclusives de Red Deer

Les revendications des gilets jaunes

Les manifestants dénoncent la taxe sur le carbone et le manque de pipelines. Ils réclament également des règles plus strictes en matière d'immigration. Néanmoins, ils insistent sur le fait qu'il ne sont pas racistes malgré leurs critiques sur l'islam et leur position sur l'immigration.

Le conseiller municipal Ken Johnston a indiqué à CBC/Radio-Canada que les nouveaux Canadiens présents lors d'un rassemblement de gilets jaunes pourraient se sentir mal accueillis. Il a toutefois souligné que l'ambiance qui règne dans ces rassemblements ne reflète pas la culture de Red Deer.