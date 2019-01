Les soins à domicile au Nouveau-Brunswick ne répondent pas à tous les besoins, selon un rapport

L’organisme effectue chaque année un sondage sur la santé primaire, qui compte plusieurs milliers de répondants. L’édition 2017 comprenait de nouvelles questions sur les services de soins à domicile. Les répondants devaient indiquer les services dont ils estimaient avoir eu besoin sans les avoir reçus, ainsi que les services qu'ils avaient obtenus.

Les soins à domicile financés par les fonds publics au Nouveau-Brunswick sont offerts dans le cadre des trois programmes suivants : l’extra-mural, les soins de longue durée, et le soutien aux personnes ayant un handicap.

Parmi les répondants qui disaient avoir besoin de soins à domicile, 42 % signalent des besoins non satisfaits. Ce taux était le plus élevé (50 % et plus) dans le nord du Nouveau-Brunswick.

Les besoins en matière de soins à domicile peuvent englober des besoins non couverts par les programmes provinciaux, ou de besoins pour lesquels les personnes n’ont fait aucune demande de service, ou de besoins qui restent à clarifier avant la livraison des services à domicile, explique le Conseil de la santé.

L’organisme estime cependant que le taux de 42 % est assez élevé pour encourager les responsables des programmes provinciaux à réviser la portée des services, à mieux les faire connaître par la population, à faciliter l’accès aux services et à les offrir plus efficacement.

Les services de soutien à domicile sont les besoins non satisfaits les plus courants, constate aussi le Conseil de la santé. Les répondants au sondage expriment un plus grand besoin de services de soutien à domicile que de soins médicaux.

Jusqu’à 13 200 répondants au sondage ont signalé des besoins non satisfaits en matière de soutien à domicile, alors que 3600 en ont signalé en matière de soins médicaux.

Le soutien à domicile n’est pas de nature médicale. Il s’agit d’une aide en matière de soins personnels, d’entretien ménager et de préparation des repas.

Le rapport du Conseil de la santé, publié mardi, s’intitule Les services de soins à domicile au Nouveau-Brunswick : répondons-nous aux besoins des citoyens?

Le sondage 2018 sur les soins à domicile traitera de la qualité des services offerts à l'heure actuelle par les trois programmes publics.