La Commission des services policiers d’Ottawa veut revenir à l’ancien modèle de police communautaire

La Commission a commencé sa première réunion lundi en questionnant les policiers de la Ville sur ce qu’un des membres a décrit comme l’échec du nouveau modèle policier, mis en place en 2017.

Ils demandent aux leaders policiers d’assigner plus d’agents à des communautés spécifiques pour établir un lien de confiance plus fort entre les agents et la population.

Nous avions un modèle qui fonctionnait très bien, que la communauté appréciait , a soutenu le conseiller du quartier Knoxdale-Merivale, Keith Egli, qui est nouveau à la Commission.

Le Service de police d’Ottawa (SPO) a affecté plus de 60 agents communautaires aux patrouilles de première ligne en 2017 par mesure d’économie. Les policiers communautaires à temps plein ont vu leurs effectifs réduits de 15 à 10.

Depuis, des associations communautaires et des regroupements de commerçants se plaignent de réponses moins efficaces de la part des autorités.

Les policiers ont un nouveau plan

Le corps policier admet qu’il existe des disparités dans la façon des policiers de s’implanter dans les quartiers, a affirmé le chef adjoint, Steve Bell. Il maintient toutefois que le modèle communautaire n’a jamais été abandonné.

Des agents communautaires identifient des problèmes et travaillent bien avec la communauté, a-t-il dit.

Le problème, serait le manque de ressources pour résoudre ces problèmes, ce pour quoi le SPO souhaite créer 20 nouveaux postes dans les deux prochaines années.

Les agents ne seront pas assignés à la communauté, mais auront le mandat de s’impliquer lorsque les agents communautaires en feront la demande.

Je pense qu’on a fait un bon travail d’écoute de la communauté en leur laissant le soin de nous aviser des problèmes qu’ils ont , a souligné M.Bell. Maintenant, nous devons nous assurer d’augmenter notre capacité de répondre à ces problèmes.

La Ville d’Ottawa compte une soixantaine d’agents communautaires de moins qu’en 2017, mais ils reviennent dans de nouveaux rôles, a soutenu M. Bell, mentionnant qu’après l’embauche de ces 20 agents de plus, le SPO devrait avoir ce dont il a besoin.

Tous les membres de la nouvelle Commission des services policiers d'Ottawa sont en faveur d'un retour à l'ancien modèle. Photo : Radio-Canada / Laura Osmand/CBC

Or, la nouvelle présidente de la Commission des services policiers d’Ottawa, la conseillère Diane Deans, est sceptique.

J’ai entendu haut et fort que la communauté souhaite connaître ses agents de police, ils veulent les voir lors des événements communautaires , a-t-elle dit.

Toutefois, la Commission n’a qu’un contrôle limité sur la façon dont le corps policier dispose de ses ressources.

Mais Mme Deans s’est engagée à rappeler au SPO sa volonté d’assigner des agents à des communautés spécifiques.