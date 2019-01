70 bougies pour les Louis Luncheonette de Sherbrooke

Quand on est respectueux, on fait ce qu'il y a de mieux pour eux et pour durer longtemps. On doit être discipliné , soutient le propriétaire des restaurants Louis, Pierre Ellyson.

C'est Louis Balawyder qui a fondé le premier restaurant Louis en 1949. Après avoir promené sa cantine mobile pendant quelques années, c'est à côté du pont Aylmer qu'il s'est finalement installé. C'est en 1969, il y a 50 ans, qu'Yvon Ellyson a pris la relève.



Il avait sa barber shop dans le terminus d'autobus. Donc, la porte voisine du restaurant. J'imagine qu'il a connu M. Balawyder à ce moment-là , croit Pierre Ellyson.

Le propriétaire des restaurants Louis de Sherbrooke, Pierre Ellyson Photo : Radio-Canada

Au fil des années, les Louis n'ont pas eu peur de s'adapter aux goûts de la clientèle même si ça parfois les demandes étaient surprenantes pour M. Ellyson. Ma gérante au centre-ville m'a dit qu'il y a des clients qui demandaient des hamburgers végé. On achète notre boeuf sans hormone depuis longtemps. J'étais tout fier du boeuf et puis là, je vends des hamburgers sans boeuf. J'avais de la misère, mais je me suis dit qu'on allait l'essayer. Je suis tombé sur le dos! Les gens m'ont demandé aussi une sauce à poutine sans gluten. J'ai dit qu'on allait voir. Enore là, les deux bras me sont tombés. On en passe, on en passe, on en passe. Il s'agit d'écouter ce que les gens vous disent.

Les Louis s'adaptent au goût de leurs clients. Maintenant, on y sert des hamburgers végétariens. Photo : Radio-Canada