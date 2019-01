Téo Taxi à l'arrêt

Les chauffeurs de Téo Taxi qui se sont présentés au travail ce matin ont été accueillis par des agents de sécurité les informant que l’entreprise était fermée. Les 450 chauffeurs de l’entreprise fondée par l’homme d’affaires Alexandre Taillefer ont également reçu une lettre les informant que l’entreprise mettait fin à ses activités.

« C’est à regret que la société vous informe que vous êtes licencié », indique la lettre. « Le Conseil d’administration de Téo Taxi inc. (« Téo ») a dû se résigner à procéder à une réorganisation de l’ensemble de ses activités devenant effective [à] ce jour », explique la lettre remise aux chauffeurs. « Cette restructuration est non seulement nécessaire, mais inévitable compte tenu de la perte du support des principaux partenaires de Téo. »

Bien que la situation financière difficile de l’entreprise était connue, les chauffeurs n’avaient pas été prévenus de la fermeture avant de se présenter au travail ce matin. « [...] L'annonce a pris plusieurs salariés par surprise puisqu’ils croyaient que l’entreprise avait encore une chance d’être sauvée », souligne le communiqué du syndicat des Teamsters auquel avaient adhéré les chauffeurs de l'entreprise en octobre dernier.

La société Taxelco, société mère de Téo Taxi, tiendra une conférence de presse ce matin à la Maison du développement durable sur la rue Sainte-Catherine Ouest.

À lire aussi : Le gouvernement Legault était au courant des difficultés de Téo Taxi

La lettre de licenciement de Téo Taxi indique que les employés seront payés pour les heures qu’ils ont travaillé, mais elle ne précise pas s'ils recevront leurs indemnités de départ. « Les Teamsters prendront les moyens légaux afin de faire respecter la loi, et ce, dans la mesure du possible », ajoute le communiqué du syndicat.

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et le Fonds de solidarité FTQ sont deux principaux actionnaires de l'entreprise. Ces deux actionnaires, de même que Fondaction CSN et le fonds XPND Capital ont injecté 17 millions de dollars dans l'entreprise, il y a un an, dans le cadre d'une nouvelle ronde de financement. Cette manoeuvre avait notamment permis d'acheter de nouveaux véhicules et d'embaucher du personnel.

Taxelco a aussi bénéficié de subventions de 9,5 millions de dollars de différents ministères et le gouvernement libéral avait donné le feu vert à un prêt de 4 millions de dollars.

Taxelco est également propriétaire de Taxi Diamond et Taxi Hochelaga. L'actionnaire majoritaire de Taxelco est le Fonds XPND Croissance, qui fait partie de XPND Capital, où Alexandre Taillefer est associé.