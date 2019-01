Le ministère chinois des Affaires étrangères et la firme Huawei ont tous les deux critiqué les accusations déposées lundi par le gouvernement américain contre cette dernière et sa directrice financière Meng Wanzhou.

Le gouvernement chinois et Huawei, au cœur d’un litige avec les États-Unis et le Canada après l’arrestation de Mme Meng, ont tour à tour réagi au dépôt des 23 chefs d’accusation par Washington lundi soir.

« Nous pressons les États-Unis à arrêter la répression contre les compagnies chinoises, incluant Huawei, a indiqué le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Geng Suang. Vous devez traiter les entreprises chinoises objectivement et équitablement. »

Selon lui, Washington tente de politiser cette histoire et d'utiliser « son pouvoir pour discréditer et attaquer certaines entreprises chinoises, dans une tentative d'étrangler leurs opérations, qui sont légitimes et légales ».

Il y a derrière tout cela de fortes visées politiques, des manipulations politiques. Geng Shuang, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères

Le Canada et les États-Unis, poursuit-il, « abusent » de leur traité d’extradition.

La Chine « urge » les États-Unis de « retirer immédiatement leur mandat d’arrêt » contre Meng Wanzhou et demande au Canada de libérer la femme d’affaires.

Huawei rejette les accusations

De son côté, la firme de télécommunication chinoise s’est défendue tôt mardi matin, se disant « déçue d'apprendre les accusations portées contre l'entreprise ».

Huawei affirme ne pas être au courant des méfaits commis par sa directrice financière.

« Nous croyons que les tribunaux américains arriveront ultimement à la même conclusion », a indiqué l’entreprise dans un bref communiqué de presse.

Mme Wanzhou a été arrêtée à Vancouver en décembre dernier, provoquant une querelle diplomatique ayant notamment mené à l’arrestation de deux Canadiens en Chine et au renvoi de l’ambassadeur canadien à Pékin, John McCallum.

Washington accuse Mme Wanzhou et Huawei d’avoir contourné les sanctions américaines en faisant affaire avec une entreprise ayant des liens avec l’Iran en plus d’avoir tenté de voler des secrets commerciaux à l’américaine T-Mobile.

Lundi soir, le ministère canadien de la Justice a confirmé avoir reçu une demande officielle de Washington pour l’extradition de Meng Wanzhou.

Cette dernière doit comparaître devant un tribunal de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, mardi, pour modifier ses conditions de remise en liberté sous caution.