Deux ex-membres de la GRC plaident coupables dans l'affaire Surrey Six

L’ancien agent David Attew se tenait immobile dans son veston lors de sa déclaration devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique mardi matin. Il a admis ne pas avoir maintenu l'ordre public dans la province en vertu de la Loi sur la GRC.

Le juge Arne Silverman a condamné David Attew à six mois de détention à domicile en vertu de plus d'une douzaine de conditions. L’homme de 50 ans ne peut quitter la province et doit se soumettre à un couvre-feu entre 19 h et 6 h.

Pour sa part, l'ancien caporal Danny Michaud écope de 90 jours qu'il devra servir dans la communauté.

Ce plaidoyer de culpabilité fait suite à la réponse à l’accusation de l'ex-enquêteur de la GRC Derek Brassington déposée ce mois-ci.

M. Brassington a plaidé coupable d'abus de confiance et d'entrave à la justice. Il a été condamné à une peine de deux ans moins un jour, qu’il purge sous diverses conditions. Il a doit aussi payer 10 000 $ en restitution.

Les détails et les preuves concernant les fautes commises par David Attew, Danny Michaud et Derek Brassington sont protégés par une ordonnance de non-publication.

Six hommes accusés et cinq condamnations

Le Surrey Six est un assassinat collectif lié à une guerre de gangs et demeure le plus meurtrier dans les annales de la province. Six personnes avaient été tuées dans un appartement, dont deux se trouvaient là par hasard.

Six hommes ont été inculpés à la suite de la fusillade.

Cody Haevischer et Matthew Johnston ont été reconnus coupables de six chefs d’accusation de meurtre au premier degré et d'un chef d’accusation de complot en vue de commettre un meurtre en 2014. Ils ont été condamnés à perpétuité et ont depuis interjeté un appel, toujours en cours.

Une personne dont l'identité est protégée par une interdiction de publication a plaidé coupable à trois chefs d’accusation de meurtre au deuxième degré en 2009. Elle a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 15 ans.

Michael Le, qui a plaidé coupable de complot en vue de commettre un meurtre en 2013, a maintenant terminé de purger sa peine d'emprisonnement.

Sophon Sek, qui a aidé les assassins à entrer dans le bâtiment et qui a plaidé coupable d'introduction par effraction, a été condamné à une peine de prison d'un an en 2015.

En décembre 2017, un juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a suspendu les accusations de meurtre et de complot contre le membre de gang Jamie Bacon.

Les motifs complets de la décision de la juge Kathleen Ker dans cette affaire ont été placés sous scellés par le tribunal.