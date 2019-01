Deux membres d'Arcade Fire collaborent avec une danseuse contemporaine pour un spectacle

Who We Are in the Dark sera d'abord présenté à Toronto, le mois prochain, avant d'entreprendre une tournée canadienne de plusieurs villes, dont Montréal.

La production sera en effet au Théâtre Maisonneuve de la Place des arts du 27 février au 2 mars.

Le spectacle unit les talents de Peggy Baker à ceux de Sarah Neufeld et Jeremy Gara, respectivement violoniste et batteur d'Arcade Fire.

Le spectacle est décrit comme un événement qui révèle « les splendeurs et complexités de l'âme humaine ». Sept danseurs seront sur scène pour s'élancer au son de la musique de Sarah Neufeld et Jeremy Gara.

Who We Are in the Dark sera d'abord présenté à Toronto du 21 au 24 février avant de se rendre à Montréal, puis à Hamilton (6 mars), Banff (9 mars) et Whitehorse (13 mars).

La production s'arrêtera ensuite à Kingston (9 avril) et Ottawa (12 et 13 avril).