L'extradition de plus en plus plausible pour Meng Wanzhou

La Chinoise Meng Wanzhou, arrêtée à Vancouver en décembre dernier, doit se présenter à la Cour suprême de la Colombie-Britannique pour discuter de modifications aux conditions de sa libération.

Mme Meng est retenue au Canada et pourrait être extradée aux États-Unis qui l'ont accusé, elle et son entreprise, d’avoir contourné les sanctions américaines contre l’Iran en plus de vols de secrets commerciaux.

Washington soutient que Huawei et certaines de ses filiales auraient menti quant à leurs liens avec l'entreprise Skycom, qui exerce des activités d'affaires en Iran.

La firme chinoise aurait aussi tenté de voler entre 2012 et 2014 des secrets commerciaux à l'entreprise de téléphonie américaine T-Mobile, soutiennent les États-Unis.

La présentation lundi des 23 chefs d'accusation par le procureur général par intérim Matthew Whitaker renforce le scénario de l’extradition, estime l’avocat criminaliste Jean-Claude Hébert.

« Le fardeau s'est alourdi sur le dos de Mme Meng », a indiqué l’avocat lors de l’émission 24/60 sur les ondes de RDI.

Selon M. Hébert, pour refuser l’extradition vers les États-Unis, le ministre canadien de la Justice, David Lametti, doit être convaincu que les motifs américains sont purement politiques.

Peut-être qu'il peut le soupçonner [...], mais de là à le dire à son gouvernement et aux Américains, c'est lourd comme décision. Jean-Claude Hébert, avocat-criminaliste

Aux yeux de Pékin, les États-Unis s'en prennent ainsi aux entreprises chinoises dans le but de les « discréditer [et] d'étrangler leurs opérations », a réagi le ministère chinois des Affaires étrangères aux accusations posées par Washington. « Il y a derrière tout cela de fortes visées politiques, des manipulations politiques. »

Rappelons que les tensions entre le Canada, Huawei, la Chine et les États-Unis se développent en pleine guerre commerciale entre ces deux derniers. Le vice-président chinois, Liu He, doit d'ailleurs rencontrer le président américain Donald Trump lors d'une visite diplomatique à Washington, prévue cette semaine.

Pressions chinoises à venir

De son côté, l’ancien ambassadeur canadien en Chine Guy Saint-Jacques a qualifié le dossier américain contre Meng Wanzhou et Huawei de « bien étayé ».

M. Saint-Jacques estime que la Chine tentera par tous les moyens de protéger la directrice financière de la firme.

« Madame Meng, c’est la royauté chinoise, il faut donc s’attendre à plus de turbulences dans la relation [entre le Canada et la Chine] », a-t-il aussi expliqué à 24/60.

Depuis l’arrestation de Meng Wanzhou, les Canadiens Michael Kovrig et Michael Spavor, ont été arrêtés en Chine et sont détenus depuis le mois de décembre. Pékin les a accusés d’avoir mis en danger la sécurité nationale.