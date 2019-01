Ronald Henry Tomma de retour en cour le 5 février

Le procès de Ronald Henry Tooma, accusé du meurtre d'une fillette de 2 ans et demi et d'une femme de 25 ans, aura lieu devant un juge de la Cour supérieure le 5 février prochain.

L'avocat de la défense, Jean-Luc Desmarais, a indiqué lundi, lors d'une brève séance au palais de justice de Sept-Îles, qu'il renonce à l'enquête préliminaire,

Les deux parties ont reçu les résultats de la seconde expertise psychiatrique de Ronald Henry Tooma, demandée en novembre dernier par la défense. L'expertise du second psychiatre devait établir si la responsabilité criminelle de l'accusé peut être engagée.