Des élèves entassés « comme des sardines »

L’ATA a investi 270 000 $ dans des dépliants, des publicités et des cartes postales qui représentent une boîte de sardines. Il faut s’attarder à lire les étiquettes pour comprendre pourquoi :

« Compactées pour économiser »; « peut contenir jusqu’à 40 » ; « Attention : les larges classes combinées à des besoins complexes peuvent avoir des effets indésirables sur l’éducation ». Par ces mots, l'ATA essayera de faire passer son message lors d'une campagne qui sera lancée en février.

Le Syndicat des enseignants lancera officiellement sa campagne en février pour dénoncer le surpeuplement des classes. Photo : Alberta Teachers' Association

Une petite languette peut ainsi être tirée pour « ouvrir » la boîte…. Et révéler des élèves, entassés dans ce petit espace.

« Il y a encore quelques classes avec plus de 40 élèves, c’est trop », explique Robert Mazzotta, coordinateur du service aux membres de l’ATA, « On a l’image des sardines pour faire comprendre au gouvernement qu’on doit avoir des classes plus petites ».

Selon le ministère de l’Éducation de l’Alberta, les classes devraient compter en moyenne entre 17 et 27 élèves, dépendamment de l’âge de ces derniers.

Les cibles du ministère : Maternelle à 3e année : 17

4e à 6e année : 23

7e à 9e année : 25

10e à 12e année : 27

Il n’y a cependant pas de limite officielle pour le nombre d’élèves dans une classe donnée.

« On trouve des classes de 44 et aussi des classes de 20 ou 23 élèves, mais le fait d’utiliser des moyennes, ça peut donner l’image que tout est correct », déplore Robert Mazzotta.

Un problème qui perdure

Le ministère de l’Éducation de l’Alberta affirme depuis longtemps que réduire le nombre d’élèves par classe est une de ses priorités. Une initiative a d'ailleurs été mise sur pieds dans ce but en 2004, alors que l’Alberta avait les pires ratios au Canada. Malgré les 2,7 milliards de dollars investis depuis ce temps, la situation empire.

En février dernier, le vérificateur général de l’Alberta remarquait que le nombre d’écoles à atteindre les cibles fixées était plus faible en 2017 qu’en 2004.

Selon le président de l’ATA, Greg Jeffery, le gouvernement actuel a fait un pas en avant en investissant dans les infrastructures et en bâtissant de nouvelles écoles, mais il reste beaucoup à faire.

« Il faut que les fonds commencent à croître comme notre économie le fait. Le budget de l’éducation n’a pas grandi au même rythme que l’inflation », explique-t-il.

Il aimerait également que le ministère de l’Éducation impose une limite officielle au nombre d’élèves pour une classe donnée. Il serait ainsi plus facile de demander des justifications, lorsque ce quota est dépassé.

Greg Jeffery demande aux partis de s'exprimer sur les enjeux liés à l'éducation avant les élections. Photo : Radio-Canada

Enjeu électoral

Le ministre de l’Éducation de l’Alberta, David Eggen, affirme que son gouvernement a déjà beaucoup fait pour rattraper les retards de financements accumulés par le gouvernement précédent. Il a bien l’intention de continuer à le faire. Il écorche au passage la stratégie du Parti conservateur uni (PCU), qui a l’intention de geler ou ralentir les dépenses gouvernementales pour atteindre l’équilibre budgétaire.

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) martèle depuis plusieurs jours que ce serait irresponsable de faire cela alors que la population albertaine est en pleine croissance.

L’an prochain, on s’attend à recevoir 15 000 élèves de plus dans nos écoles. Si on gèle les dépenses, on ne répond pas aux besoins d’enseignants, d’écoles et de tout le reste pour ces 15 000 enfants » David Eggen, ministre de l'Éducation

Le PCU a fait savoir que sa plateforme électorale est en développement et qu’il fera connaître sa politique éducative à l’approche des élections.

L’ATA espère que, dans tous les cas, les partis et les électeurs vont mettre l’éducation au coeur de leurs priorités électorales.

« Présentement, on parle beaucoup des pipelines et des autres enjeux de l’économie, mais il faut penser que l’éducation est toujours importante », plaide Robert Mazzotta.