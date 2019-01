Futur de la Foire brayonne: un festival abrégé en 2019, un grand retour en 2020

C'est lundi soir que se décidait l'avenir de la Foire brayonne d'Edmundston. Aux prises avec un problème de recrutement de bénévoles, près d'une centaine de personnes se sont rassemblées pour essayer de trouver une solution pour sauver l'événement qui a fêté ses 40 ans en 2018. L'événement aura bel et bien lieu, mais une nouvelle formule sera étudiée.

En vue de la soirée, trois options avaient été étudiées : soit le maintien du festival dans sa forme actuelle, soit l’annulation des festivités pour l’été 2019 en vue d’un nouveau festival en 2020, ou finalement l’organisation d’un festival de moins grande envergure pour l’été 2019 pour se concentrer sur la refonte de l’événement pour les années à venir.

C’est finalement la troisième option qui a été retenue. L’été 2019 verra donc le festival réduit de quelques jours. Selon le directeur des loisirs et sports de la ville d’Edmundston, Michel Nadeau, c’était la solution la plus raisonnable.

Refonte du festival

Près d’une centaine de personnes étaient présentes à la rencontre de lundi soir. Les participants ont majoritairement discuté d’une façon de réinventer le festival, dont la formule s'essoufflait depuis quelques années. Les participants se sont séparés en divers groupes pour discuter et donner leurs idées.

Photo : Radio-Canada / Kassandra Nadeau-Lamarche

Nouveaux membres au conseil d’administration

Une des raisons principales de la tenue de cette rencontre était l’élection de nouveaux membres au conseil d’administration pour se greffer aux deux bénévoles occupant déjà les postes de vice-président et de secrétaire. Une dizaine de personnes se sont offertes pour faire partie du comité organisateur.