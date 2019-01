Commerce : Donald Trump rencontrera le négociateur en chef de la Chine

« Le président Trump va rencontrer le vice-premier ministre à la fin de ces [deux jours] de discussions », a déclaré Steven Mnuchin lors d'un point de presse, soulignant qu'il resterait encore 30 jours avant la fin de la trêve annoncée dans la guerre commerciale entre le président américain et son homologue chinois, Xi Jinping.

Il a affirmé que les deux dirigeants avaient « eu de très bonnes discussions » et a rappelé qu'une délégation américaine s'était rendue à Pékin plus tôt en janvier.

« Je m'attends donc à ce que nous fassions des progrès importants au cours de ces réunions » qui se tiendront mercredi et jeudi dans la capitale américaine. « Je voudrais juste souligner que les problématiques sont complexes », a-t-il néanmoins tempéré.

La feuille de route de l'administration Trump est connue : obtenir de la Chine qu'elle consente à des réformes structurelles, c'est-à-dire qu'elle change ses pratiques commerciales jugées déloyales, comme le transfert « forcé » de technologies et le « vol » de propriété intellectuelle.

Pour Washington, Pékin doit aussi réduire le colossal déficit commercial des États-Unis (plus de 375 milliards de dollars de biens en 2017), en ouvrant davantage son marché aux produits américains et en mettant fin aux subventions de ses entreprises.

Ambiance tendue

Cette nouvelle rencontre au sommet entre les États-Unis et la Chine survient alors que Washington a déposé lundi des accusations contre le géant des télécommunications chinois Huawei, deux de ses filiales et sa directrice financière, Meng Wanzhou, accusations qui portent sur de possibles cas de fraudes bancaire et électronique visant à contourner les sanctions contre l'Iran.

De son côté, la Chine a formellement contesté lundi, dans le cadre du système de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), les droits de douane imposés par les États-Unis sur les produits chinois, parlant de « violation flagrante » des obligations de Washington.

Source : Reuters