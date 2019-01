Congrès de l’AMRO : Amanda Simard forcée à rester sur les lignes de côté

Lundi matin, elle n’a pris part qu’à une seule rencontre en compagnie des représentants du village de Casselman.

Amanda Simard, qui siège à titre d’indépendante depuis son départ du caucus progressiste-conservateur en novembre dernier, n'a pas été invitée à participer aux autres tête-à-tête organisés par les délégations des Comtés unis de Prescott et Russell (CUPR).

J’étais prête à vraiment appuyer [les maires des CUPR]. […] C’était à leur avantage de m’avoir avec eux , confie la députée.

J’ai toujours eu confiance en eux. Et je pense qu’ils devaient me faire confiance, que j’avais leurs priorités à coeur. Amanda Simard, députée indépendante

Dans le cadre du congrès annuel de l’AMRO, les députés provinciaux sont souvent appelés à jouer un rôle d’intermédiaire entre les délégations municipales de leur circonscription et les membres du gouvernement.

Toutefois, compte tenu du nouveau statut de la députée à Queen’s Park, certains élus des CUPR croyaient qu’il était préférable que celle-ci demeure en retrait durant le congrès.

Malheureusement, il n’y a personne qui nous représente à Toronto. [Amanda Simard] dit qu’elle nous représente, mais […] elle est [indépendante]. Elle n’est plus là pour nous autres. […] Ça ne changerait rien qu’elle soit là [durant les réunions] , pense le conseiller municipal de Hawkesbury-Est, Simon Rozon.

Des maires rassurés

Justement, les maires des CUPR ont rencontré l’ancienne patronne d’Amanda Simard, la ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney, lundi après-midi.

Le maire de Clarence-Rockland, Guy Desjardins, est sorti rassuré du tête-à-tête.

On a mentionné certaines inquiétudes que l’on avait à Mme Mulroney. Ce qui nous inquiétait, [c’était] de savoir si on avait encore du “support” au gouvernement. Et nous avons été rassurés […] que le Parti conservateur était là pour nous, de ne pas s’inquiéter , relate Guy Desjardins.

La ministre ontarienne des Affaires francophones, Caroline Mulroney, a rencontré les maires des CUPR, lundi. Photo : Radio-Canada / Denis Babin

De son côté, Amanda Simard ne croit pas qu’elle aurait été un fardeau pour les délégations des CUPR, car elle dit être restée en bons termes avec des membres du gouvernement Ford.

Aussi, la principale intéressée demeure convaincue qu’elle a pris la bonne décision en claquant la porte du Parti progressiste-conservateur.