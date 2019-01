Des commerces de Saint-Jean obligés de fermer leurs portes à T.-N.-L.

À Saint-Jean de Terre-Neuve, des commerces du centre-ville se voient dans l'obligation de mettre la clé sous la porte. Pour causes, la conjoncture économique difficile et l'augmentation des prix des loyers.

Les propriétaires du restaurant Bad Bones Ramen semblent avoir trouvé la recette gagnante pour attirer les foules : Quelqu’un m’a dit que nous, nous n’avons pas de clients, nous avons des fans , lance sa copropriétaire, Jasmine Kean.

Et pourtant, les propriétaires du restaurant ont dû fermer boutique en décembre dernier.

Acheter de la nourriture fraîche, le coût du loyer et les factures, c’est devenu impossible. Jasmine Kean, copropriétaire du restaurant Bad Bones Ramen

Les propriétaires du restaurant Bad Bones Ramen, à Saint-Jean de Terre-Neuve, Adam Gallop et Jasmine Kean. Photo : Radio-Canada

Le restaurant a rouvert ses portes cette semaine dans un plus grand espace. C’est surtout grâce à l’aide d’un entrepreneur local qui avait un espace à louer à un prix d’ami. Il a dit qu’on ne pouvait pas fermer, qu’on était trop populaires , explique l’autre copropriétaire du Bad Bones Ramen, Adam Gallop.

Les entrepreneurs du centre-ville n'ont pas tous cette chance. Certains commerces ont récemment dû fermer alors que les espaces commerciaux inoccupés sont nombreux.

La raison ? Les coûts des loyers sont élevés et l’achalandage est à la baisse.

C’est un problème pour tout le monde ici au centre-ville parce que les prix sont chers, très chers , explique le propriétaire de la librairie Broken Book, Matthew Howse.

Les loyers sont très chers au centre-ville de Saint-Jean de Terre-Neuve, selon le propriétaire de la librairie Broken Book, Matthew Howse. Photo : Radio-Canada

Les commerçants ne sont pas au bout de leur peine. Les propriétaires d’édifices commerciaux verront les taxes foncières augmenter de 5,7 % en 2019.

Les entreprises nous ont fait part de leurs préoccupations et certains entrepreneurs ont eu une très bonne année, ça dépend à qui vous parlez , se défend la mairesse adjointe de Saint-Jean, Sheilagh O’Leary.

Mais cet avis n’est pas partagé par tous. Selon le directeur de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante de Terre-Neuve-et-Labrador, Vaughn Hammond, la Ville pourrait en faire plus, et surtout, plus rapidement.

D’après un reportage de Marie-Isabelle Rochon